Marcos Mion, apresentador da Record TV, está processando Theo Becker por conta de “ofensas e xingamentos veiculados em redes sociais” por parte do ator. O advogado de Theo afirma que buscará um acordo na Justiça.

Segundo nota divulgada pelos advogados de Mion à imprensa, o apresentador ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime contra Theo Becker “em razão das injúrias e difamações praticadas pelo ator”.

Mion teria tomado a atitude após Theo Becker citar seu filho, Romeo Mion, que tem autismo, considerado “um inaceitável limite ultrapassado”.

A queixa-crime traria 14 difamações e 43 injúrias que teriam sido feitas entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.

Ainda segundo a nota, as ações pedem o “fim das ofensas, retirada das postagens e retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em trabalho voluntário ou doação a uma instituição que se dedica a autistas”.

O E+ entrou em contato com Thomas Pasquali, advogado que está realizando a assessoria jurídica de Theo Becker, que informou que o “processo é bem tranquilo e favorável para fechar um acordo”. “A gente vai fazer uma composição amigável para que ambas as partes saiam bem”, prosseguiu.

“A gente quer fechar um acordo justamente para não desgastar o judiciário e as partes que estão envolvidas, que são figuras públicas. A princípio, a gente vai entrar com um acordo, estamos alinhados para isso”, explicou.

Na sequência, afirmou que o material causador do processo foi deletado: “Isso já foi tirado do ar, justamente para fins de composição. Não tem como ter composição se os dois não estiverem de acordo”.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pelos advogados de Marcos Mion:

“Após mais de cinco anos sendo alvo de ofensas e xingamentos veiculados em redes sociais de grande repercussão, e tendo relevado as agressões gratuitas por todo esse tempo, o apresentador Marcos Mion ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime contra Theo Becker, em razão das injúrias e difamações praticadas pelo ator.

A motivação para, enfim, mover as ações judiciais foi o fato de Becker direcionar suas agressões e injúrias para o filho do apresentador, Romeo Mion, autista. Isso, para Mion, que até então buscava seguir sua vida apesar do enorme incômodo e medo diante de tantas ameaças, foi um inaceitável limite ultrapassado.

Na queixa-crime já apresentada à Justiça constam 14 difamações e 43 injúrias proferidas por Becker apenas no período de outubro de 2019 até o final de janeiro último. O volume de manifestações agressivas impressiona e revela um comportamento característico de perseguição e obsessão de Becker por Mion.

Ambas as ações pedem o fim das ofensas, a retirada das postagens e uma retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em trabalho voluntário ou doação a uma instituição que se dedica a autistas.

O objetivo do apresentador Marcos Mion, ao recorrer ao Poder Judiciário, é cessar as ofensas de Becker para, enfim, restabelecer a paz e a tranquilidade de sua família.

Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman”