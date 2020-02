Marcelo Tas publicou uma foto ao lado de Jô Soares durante gravação do programa #Provocações na segunda-feira, 17, na TV Cultura.

“#Provoca2020 de cara nova para receber um velho amigo. Março tem Jô Soares no #Provoca”, escreveu Tas.

O registro do encontro foi feito pelo roteirista Marco Aurélio Gois. Ele afirmou que a entrevista com Jô deve ser a primeira a ir ao ar na nova temporada do programa.

