Alguns artistas preferem manter em segredo as cirurgias plásticas que fazem, mas Maraisa está adotando uma postura bastante diferente disso sobre a rinoplastia pela qual passou. A cantora, que já tem compartilhado com seus seguidores no Instagram momentos da recuperação, publicou nesta segunda-feira, 13, vídeos em que aparece com os olhos roxos.

A sertaneja faz piada com si mesmo nos stories ao usar figurinhas de um urso panda. Em outro vídeo no IGTV, Maraisa mostra um “antes e depois” de se preparar para shows em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, e em São Joaquim de Barra, em São Paulo. A maquiagem cobre todos os hematomas causados pela cirurgia plástica e pela correção do septo.

“Olha a transformação incrível que uma make é capaz de fazer!? Para quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei pra ajustar um desvio de septo”, escreveu a cantora que faz dupla com a irmã Maiara. A produção de beleza da cantora foi assinada pelo profissional André Ribeiro.