Uma antiga propriedade de John Lennon e Yoko Ono em Palm Beach, na (Flórida), acaba de ser colocada à venda pelo valor de US$ 47,5 milhões (R$ 275,2 milhões), segundo o jornal Wall Street Journal. A casa de estilo mediterrâneo foi comprada pelo casal meses antes do assassinato do cantor, em 1980.

Com 1.300 m², sete quartos e nove banheiros, a propriedade foi construída por volta de 1920 pelo arquiteto Addison Mizner. Os atuais proprietários, John e Cindy Sites, adquiriram o imóvel por US$ 23 milhões (R$ 133 milhões) em 2016, enquanto Lennon e Yoko o compraram por US$ 725 mil (R$ 4,2 milhões), vendendo posteriormente a US$ 3,15 milhões (R$ 18,2 milhões).

A casa ainda dispõe de uma sala de jantar de frente para uma piscina, biblioteca, escritório, um amplo terraço, pavilhão de tênis e garagem para três carros.

No mesmo condomínio onde está a antiga casa de Lennon estão imóveis de Donald Trump e Rod Stewart. A casa vizinha à do antigo cantor é propriedade do romancista James Patterson.