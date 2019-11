A reação de uma telespectadora mirim durante a edição desta segunda-feira, 25, do Jornal Hoje, na TV Globo, surpreendeu Maju Coutinho. Como um dia qualquer, a apresentadora estava lendo uma notícia no ar quando a garotinha começa a apontar para o cabelo e o vestido amarelo de Maju: “Olha o meu cabelo aqui! Aqui é meu cabelo, olha! E o meu vestido é amarelo, amarelo! Yellow, yellow!”, explicou a menininha para o pai, que filmou a cena no celular. Clique aqui para assistir;

A jornalista decidiu compartilhar o vídeo no Instagram. “Eu me segurei para não repostar, mas não dá para resistir. Olha a fala dessa pequena: ‘Esse aqui é meu cabelo! E o meu vestido é amarelo, yellow”, escreveu Maju, com emojis de coração.

Muitos colegas de Maju comentaram a publicação, como a cantora Paula Lima: “Ah, Maju! É tão isso! Tão inspiradora! Transformando aparentes ilusões e realidades lindas! Poxa! Que coisa linda! Amém”. A apresentadora do GNT Astrid Fontenelle também comentou: “Linda! Se vendo representada!”.