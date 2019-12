Maisa Silva fez um post no Twitter, nesta quinta-feira, 12, em que aparece vestida com uma beca para anunciar que se formou no Ensino Médio. A atriz completou 17 anos de idade neste ano e costuma usar as redes sociais para falar sobre o equilíbrio entre estudos e trabalho.

Na publicação, a apresentadora fez referência a um meme famoso nas redes sociais e comentou: “formada?”. Várias respostas na publicação destacaram a surpresa com a notícia, como a da cantora Fafá de Belém: “mas já, amada? O tempo voa!”.

Em outubro de 2019, Maisa fez um post em que comentou sobre um “detox” que fez das redes sociais para se dedicar aos estudos. “Estou feliz porque nesses dois dias que eu fiquei sem Twitter, eu fiz todos os meus trabalhos de escola”, comentou.

A atriz chegou a comentar sobre a dificuldade em equilibrar os estudos com o trabalho. Em novembro, Maisa disse que não iria fazer a prova do Enem, porque não se sentia pronta. “Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo”, falou. Vale ressaltar que, no começo do ano, ela passou a apresentar o Programa da Maisa, no SBT.

Larissa Manoela, que contracenou com Maisa na novela Carrossel, fez um post no Twitter falando sobre a formatura da amiga e de outras atrizes que participaram da novela, brincando que estava se sentido velha vendo todas se formarem. “A idade chega para todos”, disse.