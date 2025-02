Maíra Cardi conta que estrela da música gospel jogou presentes dela no lixo

Maíra Cardi voltou a agitar as redes sociais neste domingo (16). Enquanto fazia compras em uma loja de artigos de decoração, ela revelou que teve algumas de suas obras de arte jogadas no lixo pela cantora gospel Isadora Pompeo, famosa por hits como “Bênçãos Que Não Têm Fim”. Assista ao clipe logo abaixo da matéria!

Em um vídeo publicado no TikTok, Maíra disse que não iria comprar objetos de anjos ou estátuas com alguma referência angelical para sua casa nova porque, segundo Isadora, “crente não pode”.

A influenciadora, evangélica desde 2021, disse também que Isadora não permitiu que ela desse as peças porque elas iriam “amaldiçoar a vida dos outros”.

“Ela foi lá em casa e jogou tudo fora. Esse negócio de anjo, estátuas. Disse que crente não pode. Jogou fora minhas obras de arte. Lógico, ela me pediu, perguntou se podia, não saiu jogando. Separou tudo e falou que não eram boas, e me explicou os negócios. Eu falei: ‘Tá bom, desapega então’. Daí, eu queria dar e ela não deixou, disse que ia amaldiçoar a vida dos outros”.

O registro viralizou na web, assim como em outro episódio recente que a envolvia diretamente: no início de janeiro, ela sofreu um aborto aborto espontâneo e seu marido, o também influenciador Thiago Nigro, o Primo Rico, postou a gravação da consulta médica no TikTok, com um vídeo do suposto feto.

Após a repercussão negativa, Maíra pediu desculpas a seus seguidores pela atitude de Thiago.