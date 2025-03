Maike ganha a prova do líder após quase dez horas de disputa no BBB 25

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O brother Maike é o novo líder do BBB 25. Ele foi o último a deixar a prova de resistência, na manhã desta sexta-feira, consagrando-se o 8º líder do reality.

Ele ficou quase dez horas na prova de resistência e foi campeão da prova após a confinada Renata abandonar a disputa.

Antes de Maike e Renata a Vitória Strada foi a décima eliminada da prova.

Qual era a dinâmica da prova do Líder?

“Você deverá permanecer o tempo todo em cima de uma base, dentro da sua cabine. No telão, vai aparecer uma contagem regressiva. Assim que o cronômetro zerar, a rodada será iniciada. A partir daí, a qualquer momento, poderá aparecer no telão um alerta de tensão. Assim que esse alerta surgir, você deverá apertar o botão localizado no alto da sua cabine. Os três primeiros jogadores que apertarem o botão vão seguir protegidos, enquanto o restante vai sofrer consequências. Mas, quem ficar em último lugar na rodada, vai sofrer mais consequências. Atenção, se você apertar o botão por último em três rodadas, a base da sua cabine vai diminuir de tamanho. E, ao longo da prova, vão existir rodadas eliminatórias. Caso você seja o último a apertar o botão, você estará eliminado. Vence a prova quem resistir por mais tempo“.