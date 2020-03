Márcia Machado, mãe da advogada Gizelly Bicalho, do BBB 20, afirma que “não foi por maldade” enviar fotos para a filha com o número 2 e a letra M na parede. A informação, quase subliminar, veio por meio de uma imagem de uma festa de aniversário.

Líder da semana, Gizelly recebeu fotos para matar saudades da família, como acontece normalmente. Em uma das imagens havia um bolo com um número 3 em cima para celebrar os três anos do cachorro de estimação da famíla. Porém, também havia outro doce com número 2 e uma letra M na parede.

Após as meninas ficarem intrigadas pelo motivo de haver dois bolos na mesa, Manu Gavassi finalmente matou a charada: era uma comemoração pelos 2 milhões de inscritos -neste sábado (28) o perfil já tinha 2,5 milhões de seguidores.

“Não teve maldade nenhuma. Aquela letra M estava até escondida [atrás das pessoas]. Eu nem pensei nisso [querer comunicar com a Gizelly informações fora da casa]”, explica a mãe da participante ao jornal Extra.

“A gente estava comemorando o aniversário do cachorro e também o sucesso dela na internet. Na hora de mandar a foto para a produção, escolhi aquela porque tinha gente querida nela. Não foi minha intenção burlar qualquer regra”, completa.

Gizelly, então, pulou de felicidade. Quando elas começavam a falar sobre esse assunto, a câmera mudava de local para que ninguém ouvisse os desdobramentos do tema, sobretudo quem acompanhava ao vivo pelo Pay Per View.

Nas redes sociais, o fato dividiu opiniões. Enquanto uma parte dos seguidores achou que a família teve uma boa sacada, outros pediam a eliminação de Gizelly do jogo por descumprimento de regra. Já na rede social da própria advogada, que é dirigida pela própria família, foi comemorado o fato de a ‘pegadinha’ ter dado certo e a advogada ter descoberto o que eles queriam informar.

Para Machado, esse “é o melhor momento de Gizelly no programa até agora”, já que a filha ainda não tinha conquistado a posição de líder. “Nasceu para liderar. Acho que a minha filha estava precisando de renovar o próprio gás no programa.”

Na edição desta sexta (27), Tiago Leifert não comentou o fato. Mais cedo, o diretor do programa, Boninho, rejeitou o pedido de uma seguidora que queria que Gizelly fosse expulsa da casa por ter recebido informações externas.

Em postagem em que ele mostrava a mulher, Ana Furtado, se exercitando em meio à quarentena, uma internauta pediu pela saída da sister. Mas logo foi cortada por ele. “Vamos deixar o bicho pegar”, escreveu ele.