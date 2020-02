Conhecida por interpretar a governanta franca Magda em Sex and the City, a atriz Lynn Cohen morreu aos 86 anos na sexta-feira, 14.

A artista, que também atuou em Jogos Vorazes: Em Chamas, estava em Nova York, segundo informou o empresário dela, Josh Pultz. A causa da morte não foi revelada.

Nascida em Kansas City, no Missouri, Lynn teve uma longa e diversificada carreira como atriz de teatro, cinema e televisão.

As dezenas de produções que levam os créditos dela variaram de Nurse Jackie e Maravilhosa Sra. Maisel aos longas-metragens Across the Universe e Jogos Vorazes.

Em Sex and City, da HBO, a personagem de Lynn foi contratada pela advogada Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon. Magda foi destaque nas versões de televisão e cinema do popular programa, que também estrelou Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Kim Cattrall.