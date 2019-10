O grupo Raça Negra, ícone do Pagode dos anos 90, teve dois shows cancelados nos próximos dias após o vocalista Luiz Carlos apresentar problemas de saúde. Em um comunicado publicado na conta do Instagram a banda confirmou o adiamento das apresentações em Taubaté (SP) e Manaus (AM). O Raça Negra volta a Curitiba no próximo dia 6 de dezembro para um show no Teatro Guaíra.

Luiz Carlos, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, teve uma crise hipertensiva. Apesar do susto, tudo já está sob controle, mas ainda é preciso repouso. Não há informações sobre as futuras datas dos shows adiados.