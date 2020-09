Após suspeitas e mais suspeitas, Luísa Sonza, 22, e o cantor Vitão, 21, assumiram que estão juntos através das redes sociais na noite desta quinta-feira (10). A oficialização aconteceu por meio de fotos, que ambos publicaram em suas contas do Twitter e do Instagram.

Sem legenda ou qualquer declaração, os dois divulgaram as imagens e viraram o assunto mais comentado no Trending Topics do Twitter. Isso porque Sonza recentemente terminou seu casamento com o humorista Whindersson Nunes. Os dois estavam juntos desde 2016 e em abril deste ano anunciaram a separação em comum-acordo.

Assim que publicou as fotos ao lado do novo pretendente Sonza tuítou: “Gostou tá gostado, não gostou pode surtar” e logo em seguida zombou da situação com uma montagem em que ela aparece em frente a um incêndio atrás. Já Vitão aproveitou a atenção para divulgar o novo trabalho: “Mês que vem tem música”.

Em meio a polêmica, internautas resgataram um comentário de Vitão na foto de Sonza e Whindersson, quando estavam casados. Na publicação que tem circulado na web, o cantor de “Café” comentou “meu casal” em demonstração de apoio.

“Se eu fosse o Whindersson comentava ‘meu casal’ também na foto do insta do Vitão”, escreveu um internauta. Entretanto, o próprio humorista acabou rebatendo o comentário: “Aí é muita moral”, afirmou Nunes que também garantiu que está “on” [expressão sobre estar solteiro] desde maio.

Sem parecer abalado, o humorista deu declarações indiretas em seu Twiter. “Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk alfinetei de pau duro” [sic].

ENTENDA O QUE ROLOU

Um mês após o divórcio com Whindersson Nunes, Vitão se hospedou na mansão da cantora localizada em Alphaville, em São Paulo, onde passou uns dias para gravar a música e o videoclipe de “Flores” -que traz cenas picantes dos dois juntos. Na época, o jornalista Leo Dias levantou suspeitas de um possível affair, mas ambos afirmaram que se tratava de amizade.

“Flores” não é a única parceira entre eles. Em 2019 Sonza e Vitão protagonizam um videoclipe de romance na música “Bomba Relógio”. A faixa faz parte do primeiro álbum de estúdio da cantora, o “Pandora”, que também teve colaborações de Pabllo Vittar e Gaab.

Com o lançamento do último single “Flores”, Sonza virou alvo de críticas e julgamentos na web, já que foi acusada de trair Whindersson com Vitão. Na época, a cantora comentou sobre o assunto em entrevistas e negou diversas vezes o ocorrido.

“Quando começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com Vitor desde 2019… Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo”, disse ela para Foquinha. “Se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida.”

Na mesma entrevista, Sonza desconversou após Foquinha questionar se Vitão era o seu crush, já que recentemente o cantor afirmou o mesmo de Sonza. “Ele é uma pessoa muito legal, muito especial para mim. Ele é muito bonito, tudo certo”, afirmou a artista, sem graça com a pergunta.

No dia do seu aniversário, 18 de julho, Luísa Sonza recebeu uma declaração sucinta, porém suspeita do cantor nas redes sociais. “Parabéns pra princesa encantada”, escreveu Vitão nas redes sociais.