Luigi Baricelli, 49, foi anunciado nesta sexta-feira (2) como apresentador do “Uma Vida, Um Sonho”, reality show produzido pela LCA Entertainments & Sports para o SBT. Inicialmente, a atração seria comandada por Glenda Kozlowski, 46, que desistiu do projeto em junho e, logo depois, assinou com a Band.

Mais conhecido como ator, Baricelli está no ar na reprise de “Laços de Família” (2000) na seção Vale À Pena Ver de Novo, da Globo. No canal pago Viva, ele também pode ser visto na primeira temporada de “Malhação” (1995).

Porém, ele também foi repórter do Domingão do Faustão e apresentou programas como Vídeo Show, na própria Globo. A última aparição dele havia sido no programa À Primeira Vista, de 2017, co-produzido pela Band e pelo Discovery Home & Health.

Além dele, também foi confirmado que Aline Riscado estará no projeto. Ela vai ser a responsável pelo conteúdo do programa na internet. Conhecida como garota-propaganda da cervejaria Itaipava desde 2015, ela já foi bailarina do Faustão, fez parte do elenco do Pânico na Band e atuou como atriz no “Vai que Cola”, do Multishow, e na novela “Topíssima”, da Record.

O SBT anunciou ainda que Joel Santana e René Simões serão os treinadores das duas equipes que competem no programa. Para a atração, foram selecionados 22 jovens de 18 a 22 anos, que passaram por uma série de peneiras e agora disputam o título de melhor jogador da atração.

O anúncio foi feito no Centro de Treinamento João Havelange, no Rio de Janeiro, aonde acontecem as gravações do reality. A estreia está marcada para o dia 24 de janeiro de 2021.