Ludmilla foi surpreendida nesta segunda-feira, 6, após o cantor Justin Bieber compartilhar nos stories do Instagram um vídeo dela. Horas antes, a cantora havia publicado na mesma rede social imagens em que aparecia dançando a nova música do canadense, Yummy, que foi lançada na sexta-feira, 3.

Ao descobrir que o cantor a havia notado, a funkeira replicou novamente o story e escreveu: “morri”. No Twitter, ela também comentou o caso e disse que estava “passando mal”.

Mais tarde, ainda no Instagram, Ludmilla falou um pouco mais sobre esse momento e ser fã de Justin Bieber. “Eu amo o Justin há muito tempo. Eu lembro que eu estudava e ele veio fazer show no Brasil, ele ficou hospedado no Copacabana Palace. Eu matei aula pra ir pra porta do Copacabana Palace pra ficar gritando lá, cantando as músicas dele”, contou ela.

Por fim, a cantora disse que estava “muito feliz” com o compartilhamento do ídolo. “Eu amo muito ele”, resumiu antes de começar a cantar o refrão de Yummy.