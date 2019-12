Ludmilla decidiu pedir a namorada em casamento no dia do aniversário. Mas não foi só isso. Na noite desta segunda-feira, 16, a cantora fez o pedido e, ao ouvir o “sim” de Brunna Gonçalves, direcionou a companheira para fora da casa, onde uma grande festa as aguardava.

Em poucas horas, Ludmilla preparou toda a cerimônia, que contou com amigos e familiares, no Rio de Janeiro. “Até a minha mãe está aqui, não acredito!”, disse, emocionada, Brunna.

No início de junho, a cantora assumiu o namoro com a bailarina. “Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música Espelho, que está no meu novo DVD, foi dedicada a ela”, disse ao colunista Leo Dias na época.

Em julho deste ano, Ludmilla chegou a dar uma aliança de compromisso para a namorada e disse que pretendia se casar com ela em breve. Recentemente, a cantora declarou que gostaria de ter sete filhos com Brunna. “Você vai ter quatro e eu vou ter três”, afirmou a cantora pelas redes sociais em novembro.