Fãs de música eletrônica, de tecnologia, de games, famosos e até moradores do luxuoso prédio em que Alok mora pararam ver sua live na noite deste sábado (2). A live do DJ chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, gerou memes com E.T.s e, antes mesmo do show, causou divergências com alguns moradores do condomínio.

O show do DJ faz parte do projeto Em Casa, da Globo, que teve a primeira edição com a cantora baiana Ivete Sangalo no fim de semana passado. As imagens foram transmitidas também pelo Multishow, no Globoplay e nas plataformas das redes sociais desses canais.

Antes da live, Alok fez um aquecimento especial. Fã assumido e personagem de “Free Fire”, o DJ participou de duas “quedas” (como são chamadas as partidas do jogo mobile) com os streamers Cerol e Nobru, do Corinthians, e Babi, do LOUD. Apresentado por Camilota XP, o “Lobby Hangout” foi transmitido no e-SporTV, canal de eSports do SporTV.

Com show pirotécnico, DJ Alok promoveu uma balada eletrônica direto de seu apartamento -um dúplex luxuoso com a presença da mulher, Romana Novais, e do filho, Ravi, localizado na zona sul de São Paulo. Ao longo do show, vários artistas apareceram para alertar sobre os procedimentos que deveriam ser adotados para se precaver da Covid-19.

Entre os famosos estavam Marina Ruy Barbosa, Mel Maia, as finalistas do BBB 20 Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, e Felipe Simas, que contou um pouco sobre os momentos que passou após ser diagnosticado com a doença.

Pelas redes sociais, famosos e anônimos também comentaram sobre o show do artista. “Muito do bem. Dá até para ver os raios de amor saindo da casa dele”, escreveu Whindersson Nunes, em seu perfil no Twitter.

Os internautas também não deixaram por menos. “Pensando na conta de luz do Alok”, disse uma fã. Também surgiram memes de que as luzes eram mensagens para os E.T.s. “Os alienígenas vendo as luzes do universo e sem entender nada. Calma gente, é da live do Alok”, escreveu um internauta.

Compuseram o setlist hits autorais como “Hear Me Now”, momento no qual o DJ chamou a mulher, que estava com o filho do casal, Ravi. “O convidado mais especial da noite. Nosso filhote Ravi”, disse Alok. O artista também tocou uma canções mais executadas no momento “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, que fez muito sucesso na casa do BBB 20 por causa da cantora Manu Gavassi.

Em um determinado momento, Alok parou para mostrar a quantidade de carros que estavam em frente ao seu prédio para acompanhar o som do artista. “Meu Deus tudo parado”, disse Novais. “Vamos fazer barulho São Paulo”, disse Alok. Público que acompanha o DJ das sacadas dos apartamentos do condomínio de luxo começaram a gritar, e os motoristas começam um buzinaço.

Apesar da animação de parte dos moradores do prédio de Alok, no meio da semana, o show do artista provocou desentendimento com os vizinhos. De acordo com Notícias da TV, os vizinhos do DJ começaram uma discussão no grupo de WhatsApp após o artista sugerir o uso de um som potente para a ocasião. “Se tem pessoas que não querem e tal, eu respeito. Não quero ser inconveniente, nem incomodar ninguém”, disse o DJ.

“Para quem não conhece o meu trabalho, eu sou DJ. Estou gravando esse áudio porque a Globo me convidou para fazer uma live streaming no próximo sábado, dia 2 de maio. Teve Roberto Carlos, teve Ivete [Sangalo] e agora vai ser a nossa vez. Eu queria fazer um convite para vocês. Queria convidar todo mundo, quem tem interesse, claro, para participar da live”, disse ele no áudio à qual a reportagem do site Notícias da TV teve acesso.

Na gravação, ele informou que respeitará quem não deseja o som alto. “A gente vai conseguir fazer uma festa legal com cada um em sua casa, com as limitações. Não tem problema. Eu só não queria, por favor, que a gente entrasse em discórdia por isso. Pelo que estou vendo e fico muito grato e feliz em saber, a maioria quer que eu faça a live aqui. Então, vou persistir em fazer a live aqui”, avisou.