RuPaul’s Drag Race pode ganhar um novo jurado bem peculiar: Rob Halford, vocalista da banda de heavy metal Judas Priest, comentou a possibilidade durante uma entrevista ao Yahoo Entertainment na última terça-feira, dia 15.

“Coloque todas as drag queens no metal. Vamos fazer isso, Ru!”, comentou Halford durante a entrevista. O cantor, que se assumiu homossexual em 1998, defende desde então a causa LGBT. Ele chegou, inclusive, a dizer recentemente em uma entrevista que um “homem hétero não consegue fazer o que eu faço”.

Essa não seria a primeira vez que alguém ligado ao universo do rock faria uma participação especial como juiz convidado do famoso show. Em 2016, Debbie Harry e Chris Stein, membros do Blondie, atuaram como jurados de um episódio especial com o tema punk.

“Sou fã do Drag Race do RuPaul! Adoro esse show e todos os estados emocionais que ele representa. A interação, o apoio, a diversão e a maldade. É ótimo. É uma bela visão de uma parte do nosso mundo e é realmente importante. É muito valioso”, acrescenta.

Vale lembrar que o Judas Priest, que vai lançar Celestial, seu novo disco natalino, na próxima sexta-feira, 18, foi indicado pela segunda vez ao Rock and Roll Hall of Fame. A cerimônia de indução, que é feita por meio de voto popular, também conta neste ano com nomes como Whitney Houston, Notorious B.I.G e Motörhead.