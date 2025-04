Lembre outras influenciadoras da ficção, além de Maria de Fátima de “Vale Tudo”

Em “Vale Tudo”, Maria de Fátima ficou conhecida como a vilã ambiciosa e sem escrúpulos, que fazia de tudo para conquistar dinheiro e fama, papel eternizado por Glória Pires em 1988. Seu sonho era se tornar modelo. No remake da novela, a personagem ganha uma obsessão adequada aos dias atuais. Agora vivida por Bella Campos, ela quer se tornar uma influenciadora digital.

A personagem, no entanto, está longe de ser a primeira da teledramaturgia a abraçar o universo das redes sociais. Desde que a internet passou a ditar tendências de comportamento, novelas de diferentes emissoras tentam incorporar figuras que refletem, ou satirizem, o fenômeno dos influenciadores digitais.

É o caso de Fedora Abdala, interpretada por Tata Werneck em “Haja Coração” (2016). Rica e mimada, a personagem era uma caricatura escrachada da rotina de influenciadora. Ela publicava vídeos absurdos, dava dicas sem noção e ostentava uma vida de luxo e zero noção. Sua tentativa desesperada de ser famosa nas redes garantiu boas risadas ao público e já entregava uma crítica à cultura da internet.

Já Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira em “A Dona do Pedaço” (2019), levou o conceito de ser famosa na internet a um novo patamar. Com beleza, estilo e um feed organizado, a personagem ganhou um perfil real no Instagram —que ultrapassou milhares de seguidores enquanto a novela estava no ar.

Ela personificava a influenciadora de moda perfeita, compartilhando roupas que usava no dia, realizando comerciais e mostrando os bastidores de uma vida de ostentação. O sucesso foi tão grande que a personagem ultrapassou os limites da ficção, estrelando campanhas publicitárias fora da trama e se consolidando como um fenômeno também na vida real.

No SBT, uma das precursoras do universo teen digital foi Juju Almeida, vivida por Maisa Silva em “Carinha de Anjo” (2016). Estilosa, carismática e sempre com o celular na mão, a personagem tinha um canal no estilo youtuber, no qual falava diretamente com o público infantil por meio de vídeos divertidos em que entregava dicas de moda, desafios, mensagens inspiradoras e bom humor.

Ela conquistou o público infantil, antecipando o comportamento da nova geração de influenciadores mirins, que já nascem conectados e dominando as câmeras. O impacto foi tamanho que a emissora também levou a personagem para além da ficção.

Juju Almeida ganhou perfis reais nas redes sociais, onde produzia conteúdo, interagia com os fãs e seguia ativa mesmo após o fim da novela.

Mas antes delas, a pioneira Samantha Paranormal, protagonizada por Claudia Raia em “Alto Astral” (2014), já era uma espécie de influencer do além. Ex-sensitiva que se reinventa como celebridade, ela apostava em vídeos espirituais na internet, programas de TV e muita enrolação para se manter na mídia.

Além de enganar seus seguidores fingindo fazer contato com o mundo espiritual. Se antes bastava ser cantor ou galã para conquistar o carinho do público noveleiro, agora basta um celular e um bom perfil nas redes sociais para um personagem brilhar na trama e fora dela.