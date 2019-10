Seu primeiro trabalho foi aos cinco anos de idade, quando estrelou uma campanha publicitária no Rio de Janeiro. Em seguida emendou um trabalho no outro como atriz e também passou a cantar. “Fui descoberta em um supermercado. A minha cabeça era muito inspirada por esse meio artístico e, quando tive a primeira oportunidade, abracei logo de cara. Meu pai não tanto, mas a minha mãe ficou um pouco assustada pela proporção que tudo estava tomando. Com seis anos, eu falei pra ela: ‘calma, vai dar tudo certo. Essa é a vida que escolhi pra mim’.”, disse, cheia de personalidade.

A mãe de Larissa, Silvana, estava na plateia do programa e contou como lida com o sucesso da filha: “Nós a apoiamos e nunca exigimos nada dela. Passamos para ela desde pequena que a fama e ser conhecida é uma consequência do bom trabalho que ela faz. Ela é uma menina normal como qualquer outra pessoa que trabalha, embora seja em televisão, cinema e teatro, uma coisa mais visível.” Larissa usa fralda?

Durante o programa, Larissa contou que teve um incidente em um show. Durante sua apresentação, após beber muita água, a cantora acabou pressionando a bexiga e soltando o xixi. “Foi uma loucura, gente. A gente fica cantando, bebe muita água e trabalha muito o diafragma, aí a bexiga vem aqui. Um certo dia pressionei, o diafragma foi junto com a bexiga e o xixi não ficou. Foi um desespero! O que me salvou foi que eu estava com um vestido longo. Ninguém viu. Só eu sei a minha frustração de ter feito xixi no palco, no meu sapato e na minha roupa. Agora, eu uso fralda. É uma prevenção porque segura o primeiro jato do xixi.”