Larissa Manoela, 19, surpreendeu os seus 31 milhões de seguidores no Instagram ao aparecer com o cabelo laranja em uma foto publicada por ela na redes social, nesta sexta-feira (17). Na legenda, a atriz escreveu que perdeu as contas de quantos dias já está em quarentena: “Enlouqueci.”

Ela também afirmou que o resultado é temporário, porque foi feito com tinta spray colorida, que sai com água. “Acordei cedo, fiz minha ‘english class’ [aula de inglês]. Fui fuçar o que tenho aqui em casa. Achei tinta spray colorida temporária pro cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado ta aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma.”

Pelos comentários, o resultado parece ter agradado os fãs e colegas de Larissa Manoela. A atriz Ingrid Guimarães e a escritora Thalita Rebouças afirmaram ter adorado o resultado. “Está linda”, escreveram. Já Isabella Santoni disse que está quase pintando o próprio cabelo de rosa.

NA GLOBO

Depois de muita especulação, Larissa Manoela confirmou em fevereiro que foi contratada pela Globo. A atriz deve fazer uma novela na emissora.

“Eu estou extremamente feliz com esse novo ciclo que agora se inicia para mim, é algo que eu almejava para o meu futuro”, afirmou a atriz para o F5, na ocasião.

A atriz deixou o elenco de “As Aventuras de Poliana” (SBT) para fazer sua estreia na Netflix. Ela é protagonista do filme “Modo Avião”, com Erasmo Carlos, 78, que conta a história da jovem Ana, que sonha em ser uma grande estilista mas acaba largando tudo para virar uma influenciadora digital.