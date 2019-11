A Livraria da Vila vai promove nesta semana atividades infantis, cursos, workshops, lançamentos e bate-papos. A loja do Pátio Batel vai receber nesta quarta-feira (20) o lançamento dos livros “Os 5 Ps da Estratégia”, de Eduardo Dimão da Silva, e “Teorias da Administração”, de Fábio Vizeu. Entre as 18h30 e 21h30 acontece um bate-papo com o autor e uma sessão de autógrafos.

Já na quinta-feira (21) será o lançamento do livro “Estimulação visual”, de Leandro Rhein, Também serão realizados bate-papos e sessão de autógrafo com o autor, das 18h30 às 21h30. Na sexta-feira (22), a autora Maria Carolina Biachi de Avis Neves lança e autografa o livro “Seo de Verdade – Se não está no Google, não existe”. Os autógrafos podem ser recebidos das 19h às 21h30.

No sábado e no domingo a programação inclui a criançada. O Natal de Brinquedos será uma apresentação de teatro, que acontece das 16h às 17h. Para este evento há cobrança de ingressos (R$ 20 a meia entrada e R$ 40 ingresso inteiro).

O Pátio Batel fica na Av. do Batel, nº 1868, e a Livraria da Vila fica na loja 314, piso L3. Confira a programação completa.