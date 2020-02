Diretor de Bacurau, Aquarius e O Som ao Redor, o brasileiro Kleber Mendonça Filho vai fazer parte do júri principal do Festival de Cinema de Berlim. Presidido pelo ator Jeremy Irons, o júri será composto ainda por Bérénice Bejo (Argentina/França), Bettina Brokemper (Alemanha), Annemarie Jacir (Palestina), Kenneth Lonergan (EUA) e Luca Marinelli (Itália). Eles vão escolher os vencedores do Urso de Ouro e do Urso de Prata. No total, 18 filmes estão na competição, incluindo o brasileiro Todos os Mortos. O Festival de Cinema de Berlim será realizado entre 20 de fevereiro e 1º de março e será palco da estreia de 19 filmes brasileiros.