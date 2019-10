Depois de viver cinco anos no Brasil, Kaysar Dadour conquistou a cidadania brasileira. O anúncio foi feito durante o quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão deste domingo, 14. O ex-BBB e ator da TV Globo guardou segredo durante uma semana para fazer a divulgação ao vivo.

“Agora sou um cidadão brasileiro de alma, de coração e de documentação, com muito orgulho. Estou muito feliz e grato por tudo e por cada um de vocês, meus amores. Obrigado, Brasil, logo logo vou postar foto da minha documentação brasileira”, declarou Kaysar em uma publicação que fez no Instagram. Nas imagens, ele aparece com a companheira de Dança dos Famosos, Mayara Araújo, durante performance.

Kaysar deu entrada para obter a cidadania brasileira em abril deste ano. “A minha essência já é brasileira e isso não há documento no mundo que possa explicar”, afirmou o ator na ocasião.

O anúncio da cidadania de Kaysar foi feito pelo próprio ator após um comentário feito por Faustão no programa dominical. “Saiu no Diário Oficial que já estou brasileiro com documentação. Estou muito feliz e prometo que vou honrar minha nova cidadania”, disse o ex-BBB.