Ao lado da professora Mayara Araújo, Kaysar Dadour foi o campeão do quadro Dança dos Famosos na noite do domingo, 22. O ator alcançou 199,3 pontos e venceu por um décimo a atriz Dandara Mariana, que ficou em segundo lugar. Em terceiro ficou Jonathan Azevedo.

Os finalistas tiveram de dançar ao ritmo de tango e valsa.

A bailarina Ana Botafogo, o coreógrafo Carlinhos de Jesus e a ex-balarina do Faustão Raquel Guarini, que foi campeã da Dança dos Famosos, fizeram parte do corpo de jurados.

Já o júri artístico foi composto pelos cantores Léo Jaime e Fafá de Belém, os atores Marcello Melo Jr. e Vitória Strada, e o jornalista Artur Xexeo.

Ao ouvir o resultado da disputa anunciado por Fausto Silva, Kaysar segurou Mayara no colo e caiu no chão.

Nas redes sociais, Kaysar Dadour publicou uma foto com o troféu e Mayara ao lado. “Não sei nem por onde começar a escrever! Me faltam palavras para essa experiência incrível e transformadora! Sempre gostei de dançar, do dabke ao funk. Mas a dança vai muito além do que eu achava que conhecia. Foi uma experiência única, mas que eu viveria tudo de novo se pudesse!”, explicou na legenda da imagem no Instagram.

O ator também deu detalhes da sensação que tinha cada vez que pisava no palco do Domingão do Faustão. “O mundo parava e, às vezes, não enxergava nada, tudo branco. Só ouvia o ‘tak, tak, tak’ e a Mayara falando: ‘Bora parceiro, vai dar tudo certo’! Foi algo tão intenso que eu conseguia ouvir meu coração batendo forte! Uma mistura de vários sentimentos: frio na barriga, força, insegurança, e ao mesmo tempo, confiança, medo de errar e querendo sempre me divertir demais!”, detalhou.

Ele aproveitou para agradecer a parceria com a professora: “A vitória de hoje não teria o mesmo sabor se não fosse com você ao meu lado! Vou te levar no meu coração pra sempre!”, concluiu.