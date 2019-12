View this post on Instagram

Campeões da Dança dos Famosos!!!! Não sei nem por onde começar a escrever! Me faltam palavras para essa experiência incrível e transformadora! Sempre gostei de dançar, do dabke ao funk. Mas a dança vai muito além do que eu achava que conhecia. Foi uma experiência única, mas que eu viveria tudo de novo se pudesse! Cada vez que eu pisava no palco parecia que o mundo parava e, às vezes, não enxergava nada, tudo branco. Só ouvia o TAK TAK TAK e a Mayara falando “bora parceiro, vai dar tudo certo”! Foi algo tão intenso que eu conseguia ouvir meu coração batendo forte! Uma mistura de várias sentimentos: frio na barriga, força, insegurança, e ao mesmo tempo, confiança, medo de errar e querendo sempre me divertir demais! Foram vários ritmos e cada um me despertou um sentimento diferente. A dança agora está nas minhas veias, no meu sangue e não pretendo parar não! Aprendi muito com minha talentosíssima professora, minha grande parceira, que várias vezes me deu umas broncas, mas sei que era para o meu bem. Rimos muito e vivemos momentos inesquecíveis que já estão marcados na minha vida pra sempre!! A vitória de hoje não teria o mesmo sabor se não fosse com você ao meu lado! Vou te levar no meu coração pra sempre! Estou muito emocionado por mim e por você também! E os caracoosss meu irmãos que sempre me apoiam, votam e mandam mensagens positivas pra me animar e me encorajar! Muitíssimo obrigado à toda equipe do Domingão, ao Faustão, à Rede Globo, aos amigos que fiz graças à Dança, e a todos que torceram por mim. Gratidão eterna, Senhor Deus!!!!!! Obrigado, caracooooo!!!! @mayiearaujo . . #kaysardadour #melhordianomundo #kaysar #caraco #dancadosfamosos #domingaodofaustao #dancingwiththestars @redeglobo