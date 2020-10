Campeão da quinta temporada do The Voice Kids, o carioca Kauê Penna, 14, terá de operar as cordas vocais. Ele revelou em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo) que descobriu ter um cisto nas cordas vocais.

“Um dia depois de eu ter gravado o programa, nós fomos ao fonoaudiólogo e descobrimos que eu tenho um cisto. O cisto é um caroço e deixa a voz pesada e mais grossa. Tenho anatomia de uma voz aguda, minha laringe é alta. Eu ainda tenho as minhas notas, mas não posso usar, porque corro o risco de perder a minha voz”, contou.

De acordo com o jovem, ele e sua família optaram por fazer uma operação. Esse procedimento só será possível após a vitória do garoto na competição.

“Nós optamos pela operação. Nós não tínhamos condições antes de ganhar o The Voice Kids. Vou pagar minha operação, vou fazer o tratamento e cuidar da minha família. A minha voz melhorou e vai voltar a ser o que era antes. Mas não totalmente”, disse.

Embora tenha sido escolhido como o melhor cantor, ele conta que a ficha ainda não caiu. “Passou um filme na minha cabeça, a minha perna já estava bamba, estava muito nervoso. Passou um filme da minha vida, de tudo que minha mãe fez por mim, e naquela hora perdi minhas forças. Até agora não consigo acreditar. Para mim, isso parece um sonho e a qualquer momento, vou acordar.”

Penna teve 50,5% dos votos populares, superando assim Maria Eduarda Ribeiro, 14, e Paulo Gomiz, 14, e conquistando um contrato com a Universal Music e o prêmio de R$ 250 mil.

O adolescente, que era do time do técnico Carlinhos Brown, agradeceu a Deus e a sua mãe pela conquista. “Ela é minha base, quero muito agradecer a ela”, afirmou ele, antes mesmo de ouvir o anúncio do vencedor, feito pelo apresentador André Marques, que chorou ao término do programa.

Na final, os três competidores retornaram ao estúdio, após três semanas de apresentações remotas, após o retorno da atração, que ficou suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Apenas Simone, da dupla com Simaria, permaneceu participando remotamente porque está grávida.