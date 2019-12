Karina Bacchi e Amaury Nunes lamentaram o resultado negativo da quarta tentativa de inseminação artificial. O casal compartilhou a experiência no canal da apresentadora no YouTube. “No momento que eu estava desacordada, a doutora avistou três óvulos. Esses três óvulos acabaram se juntando com a mostra do Amaury e começou o processo de desenvolvimento”, conta Karina sobre o início do processo, que não vingou.

O marido explicou que as outras três tentativas de gravidez não deram certo por motivos diferentes. “Então, é bem complicado. A gente sabe das dificuldades, acho que é um processo tão delicado do casal que, o quanto menos expectativa for criada, é melhor”, ressaltou.

Amaury declara que o procedimento pode ser desgastante para a vida amorosa. “É um processo que pode ter balançado a relação para muitos casais, mas o que a gente queria deixar claro é que no nosso caso fortaleceu muito. Talvez a gente não consiga expor tanto nas redes sociais, mas a gente está aqui agora expondo que nem tudo é mil maravilhas na nossa vida e na vida dos casais em geral”, diz.