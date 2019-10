Kanye West revelou, em evento surpresa no auditório Fox Theatre, nos Estados Unidos, que o álbum “Jesus is King” ganhará as telas dos cinemas e será exibido em tecnologia iMax.

A produção está prevista para estrear no dia 25 de outubro e é um misto de culto religioso com concerto musical. O longa traz trechos da performance de alguns dos concertos Sunday Service, feitos por Kanye.

No evento, o rapper apresentou faixas do novo disco e exibiu o filme em primeira mão. “Kanye também anunciou que não fará mais músicas seculares. Apenas gospel a partir de hoje”, publicou Andrew Barber, autor do blog Fake Shore Drive, que é dedicado a cobertura da cena hip hop de Chicago.

Em agosto de 2018, Kanye West começou a gravar o álbum com músicas gospel e o nome original era Yandhi. O disco mudou de título para Jesus is King e chegou a ter a data de lançamento divulgada para o fim do ano passado – o que não ocorreu até hoje.