Justin Bieber vai lançar um documentário no YouTube sobre a criação de seu novo álbum. Foi na plataforma que o cantor originalmente começou sua carreira na música há mais de uma década.

O YouTube anunciou nesta terça-feira, 31, que Justin Bieber: Seasons estreia em 27 de janeiro. A série de dez episódios seguirá a estrela pop enquanto grava seu primeiro álbum desde 2015.

“Quando eu estava começando, o YouTube me forneceu uma plataforma e uma comunidade onde eu podia compartilhar músicas, experiências e momentos com meus fãs”, disse o cantor em comunicado.

Antes de lançar sua música de estreia em 2009, Bieber ganhou popularidade ao publicar suas performances na rede de vídeos. “É ótimo fazer parceria com o YouTube para esse documentário original. Eu quero que meus fãs façam parte dessa jornada”, acrescentou ele.

O YouTube diz que a série “apresentará uma visão dos bastidores da vida privada de Bieber, incluindo imagens nunca antes vistas de seu casamento com Hailey Bieber e seu dia a dia ao lado das pessoas do seu círculo íntimo”. O documentário também vai mostrar Bieber refletindo “nos altos e baixos de crescer aos olhos do público enquanto convida seus fãs para a jornada que antecede o lançamento do álbum mais esperado e mais pessoal de sua carreira”.

Bieber lançará uma nova música, Yummy, na sexta-feira, 3. Seu álbum mais recente foi Purpose, que apresenta os hits Sorry, Love Yourself, What Do You Mean? e Where Are U Now, uma colaboração com Diplo e Skrillex que rendeu ao cantor seu primeiro Grammy.

