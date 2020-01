Justin Bieber revelou ter sido diagnosticado com a doença de Lyme em uma publicação feita em seu Instagram nesta quarta-feira, 8. A postagem do cantor foi feita após a informação ter sido divulgada pelo site TMZ horas mais cedo. “Enquanto muita gente continuava dizendo que Justin Bieber estava um lixo, ou se drogando, essas pessoas falharam em perceber que eu recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme”, escreveu.

O cantor citou que sua pele, função cerebral, energia e saúde em geral foram afetadas por conta da doença.

Segundo Justin Bieber, mais detalhes sobre este período de sua vida serão divulgados em um documentário produzido por ele que deve estrear no YouTube em breve.

“Foram alguns anos difíceis, mas ter o tratamento certo me ajudará a tratar esta doença até agora incurável e eu estarei de volta e melhor do que nunca”, concluiu.