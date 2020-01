Diretor-geral do The Voice Kids, da Globo, Flavio Goldemberg morreu na madrugada desta terça-feira, 28, após sofrer um infarto aos 58 anos de idade (leia mais aqui). Os jurados do programa, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria, prestaram homenagens em suas redes sociais.

continua depois da publicidade

“Te amo, Flavio. Vou sentir muito a sua falta corpórea. Mas seus ensinamentos, sua espiritualidade, seu sorriso permanecerão no meu coração”, escreveu Carlinhos Brown.

Simone e Simaria publicaram: “Ele, que tinha um coração gigante, amava o que fazia e, por meio do sorriso, conquistava sempre a todos nos bastidores da família The Voice Kids”.

Claudia Leitte relembrou a experiência de trabalhar com Flavio Goldemberg: “Flavinho, meu diretor, foi uma honra estar ao seu lado por tantos anos. Seguiremos te amando! Obrigado por tudo! Descanse em paz!”.

Ivete Sangalo, que foi jurada do The Voice Kids nas duas primeiras temporadas da atração, também se despediu do diretor: “Talentoso e sempre muito amoroso com todos. Meus sentimentos à sua família e amigos”.

Mais cedo, Taís Araújo, que trabalhou com Goldemberg no Popstar, também se despediu.

Confira abaixo as homenagens publicadas pelos jurados do The Voice Kids ao diretor Flavio Goldemberg:

Ivete Sangalo

Carlinhos Brwon

Claudia Leitte

Simone e Simaria