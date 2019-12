Junno Andrade publicou na noite de segunda-feira, 16, fotos ao lado de Xuxa Meneghel para comemorar os sete anos de união do casal. Com um texto apaixonado, o ator da Globo destacou que quer continuar com a apresentadora da RecordTV para viver ainda mais momentos românticos com ela. “Se a busca for o tempo, quero muito mais. Quero passar dos 70 (anos) com você. Passar dos 100, quem sabe. E (com) 700 formas de beijar diferentes: devagar, de repente, sempre”, afirmou.

continua depois da publicidade

“Quero ser devorado por esse nosso amor, que só a gente entende, só a gente sabe o quanto é bom e singular. Quero que sua melhor gargalhada seja nossa trilha sonora e que meu abraço mais forte seja o seu destino”, completou.

Xuxa respondeu a Junno com uma mensagem carinhosa e disse ser uma “pessoa de sorte” por tê-lo na vida dela. “Que meu olhar consiga dizer o que meus lábios nunca conseguiram falar, que meu corpo seja seu maior desejo, que minha vida seja dividida só com você. Quero morrer ao seu lado. Te amo”, escreveu.