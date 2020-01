O baixista Júnior Groovador, que chegou a tocar no palco do Rock In Rio em 2019 ao lado de Jack Black, ator que integra o grupo Tenacious D, é protagonista de um vídeo sobre o filme Jumanji: Próxima Fase divulgado pela Sony na sexta-feira, 3.

Semelhante à história do filme, após receber um misterioso vídeo game em casa, enviado por “JB” (referência a Jack Black), o músico acaba indo parar dentro do jogo. Recebido por um guia, ele “enfrenta” galinhas e em seguida toca baixo acompanhando a música tema do longa, que tem estreia prevista para 16 de janeiro no Brasil.