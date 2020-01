José Roberto Burnier voltou a apresentar o programa Em Ponto, da Globo News, nesta segunda-feira, 6, após cinco meses afastado do trabalho para tratar um câncer. Ele aproveitou o retorno para agradecer aos fãs pelas mensagens de carinho que recebeu ao longo desse período.

“Antes de eu ir para as notícias do dia, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer as mensagens que eu recebi de vários de vocês, mensagens de carinho, de força, de solidariedade”, disse o jornalista, que foi diagnosticado com um tumor na base da língua.

Burnier explicou que estava afastado do programa desde o dia 17 de julho do ano passado. “Agora, felizmente, está tudo bem. Então, com saúde, vamos continuar levando adiante essa experiência fantástica que é a vida”, afirmou, agradecendo mais uma vez ao público.

Em dezembro, o jornalista havia anunciado que retornaria ao trabalho em breve. Na ocasião, ele contou que, ao saber do câncer, levou um susto, mas logo indagou: “Qual é o próximo passo? Quero começar o tratamento ontem. A minha experiência em coberturas mostra que, quanto mais rápido você andar, mais chance você tem de se livrar desse negócio”.

Em 2006, Burnier acompanhou o tratamento do então vice-presidente da República, José Alencar, contra um câncer perto do abdome. O trabalho jornalístico rendeu o livro Os últimos passos de um vencedor – Entre a vida e a morte, o José Alencar que conheci, pela Editora Globo.