José Loreto afirmou que o processo de separação com Débora Nascimento ainda é “muito doloroso, recente e muito delicado”. Ele fez a declaração durante o programa Conversa com Bial desta terça-feira, 26, na TV Globo. “É uma família para o resto da vida. Vai ser uma família moderna que está de portas abertas. Vai saber daqui a um ano, dois anos? A quem o futuro pertence?”, refletiu o ator.

Nos cinemas, José Loreto integra o elenco do filme Pacificado, que também conta com a participação da ex-esposa. “Esse filme foi nosso último trabalho juntos. A Débora que me indicou para esse filme. Ela queria fazer umas coisas mais potentes e chegou nos produtores”, lembra. Em breve, ele também interpretará o cantor Sidney Magal nas telonas.

Após o divórcio, José Loreto decidiu morar a 200 metros da casa de Débora Nascimento, onde poderia ficar perto da filha, Bella, de um ano e sete meses. “Mas nosso amor pela filha é um amor imensurável. Vai ter momentos que não vai dar para dividir a criança no meio. Bella está muito pequena, tem que ficar bem colada na mãe, depois vamos dividindo. Ainda é muito delicado, sensível. Para o resto da vida vai ser uma família”, concluiu.