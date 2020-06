Após cerca de 40 anos na Globo, o ator José de Abreu, 74, anunciou que vai deixar de fazer parte do elenco fixo da emissora a partir do próximo dia 30 de junho. Ele fez a revelação em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (3).

Segundo Abreu, há dois meses ele vinha negociando a sua saída. “Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar no dia 30”, afirmou.

O último trabalho do ator na emissora foi em 2019, quando interpretou o empresário milionário Otávio, da novela “A Dona do Pedaço”. Abreu disse que pode continuar atuando em novelas e séries da Globo, mas contratado por obra certa. “Essa é uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas”, afirmou.

Ele revelou também o seu desejo de tentar a carreira internacional. Atualmente, Abreu está vivendo com a noiva, Carol Junger, 22, na Nova Zelândia. ” “Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês.”

Na conversa com o Lula, ele ainda reclamou da cotação do dólar. “Também estava muito difícil sobreviver com o salário em real fora do Brasil. Quando eu saí do Brasil, pela primeira vez, em 2014, o dólar estava em R$ 2,22. Quer dizer, eu precisava de R$ 2,22 para comprar US$ 1. Hoje, eu preciso de R$ 6. Ou seja, a conta não ia fechar nunca.”