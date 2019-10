O peão Jorge Sousa foi o quinto eliminado de A Fazenda, com 43,46% dos votos, após disputar a permanência na casa com Rodrigo Phavanello nesta quinta-feira, 24. O produtor de eventos, de 39 anos, ficou no reality show por pouco mais de 20 dias. Ele havia entrado para o confinamento no dia 1º deste mês após a expulsão de Phellipe Haagensen, que foi acusado de assédio por Hariany.

Sousa se colocou “na roça” após salvar Andréa de Nóbrega por meio do Poder da Chama – ela havia sido indicada à eliminação pelo votos dos peões. Após Phavanello voltar para dentro da fazenda, os participantes comemoraram, mas Andréa demonstrou tristeza, ficando sentada em um canto do sofá, chorando.