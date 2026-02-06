Jonas Sulzbach, líder da semana, revela quem pode indicar ao Paredão: ‘Três opções’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Quarto do Líder, Jonas Sulzbach conversa com Edilson e Gabriela sobre suas possíveis indicações ao Paredão na madrugada desta sexta (6). Edilson comenta que ouviu Juliano Floss dizer que está preocupado em encarar a berlinda, e o líder da semana declara que ele é uma opção de voto.

“Eu conversei com Juliano e ele está preocupado de que já está no Paredão. Falei: ‘Sou seu amigo, gostaria muito de poder interferir em alguma coisa, mas eu não consigo interferir em nada”, comenta o ex-jogador de futebol.

Então, Jonas admite que considera indicar Juliano ao Paredão. “Ele é uma grande opção. Tanto que está ali”, diz ele, apontando pra a mesa tática. Mais cedo, o líder usou a mesa para posicionar os nomes de Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo na aba “Quero fora da casa”.

O gaúcho explica os motivos para a possível indicação. “Porque eles me colocaram [no Paredão]. Ele me colocou, Babu e Marcelo. Agora eu tenho três opções [de votos]. Olha que coisa mais linda”, cita o brother, relembrando quando foi indicado em consenso pelo trio na dinâmica do Big Fone.

“Eu não vou querer colocar alguém só por achar que a pessoa vai sair. Eu tenho que achar isso, mas eu tenho que colocar quem me quer fora, principalmente”, justifica o brother.

Na última semana, Jonas foi para o Paredão após a indicação de Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo. No entanto, o gaúcho escapou da berlinda ao vencer a Prova Bate-e-Volta. Relembre!