Depois do sucesso do single Vem me amar, que está batendo mais de 20 milhões de views nas plataformas digitais, o cantor Jonas Esticado aposta no seu mais novo single Investe em mim. A música vem numa pegada romântica e dramática.

A nova canção de trabalho do cantor conta a história de um personagem viciado em jogos de azar e as consequências que causa na vida da pessoa. O vício afasta o indivíduo de sua essência e faz com que foque mais na obtenção do prazer através da dependência do que na vida que antes levava, nem que isso signifique se afastar de amigos e familiares, mentir, se prejudicar no amor e mudar completamente o curso de suas ações, objetivos e sonhos.

Jonas vai ser o protagonista do seu videoclipe. E ele se descreve como “um cara muito rico e bastante misterioso”. “ele é do tipo: Quanto mais perco, mais jogo”, conta Jonas. O single e o novo clipe vão ser lançados no mesmo dia, na próxima semana, na sexta-feira (13).