Que Goiânia é a terra do sertanejo isso nós nem precisamos falar, mas o que leva uma dupla a planejar o quarto projeto audiovisual na mesma cidade? O amor pelo lugar e a facilidade em produzir um DVD praticamente no quintal de casa. Foi assim que os irmãos João Neto & Frederico definiram o novo projeto da dupla, Sertaneje-se, que foi gravado na última quarta-feira (11) na capital que é a menina dos olhos dos cantores.

‘Goiânia virou um centro de compositores, produtores, gravações de DVDs, isso tudo além de ser nossa terra natal, onde a gente mora, então, nós unimos isso tudo. Ficou mais fácil fazer aqui e também é sempre bom receber os amigos, os parentes. Soubemos de fãs que vieram do Brasil inteiro pra cá, então, é motivo de muita alegria estar mais uma vez em casa‘, explicou João Neto à Tribuna do Paraná, que foi convidada a participar desse momento especial na carreira dos artistas.

A gravação de Sertaneje-se tem um gosto ainda mais especial para os irmãos, que estão juntos há quase 30 anos e que agora comemoram o retorno ao escritório que os ajudou anteriormente. ‘Hoje nós queremos focar muito naquilo em que a gente tem tesão de cantar, músicas que falam de coisas boas e que vão mexer com sentimento de muita gente. Mas esse projeto também marca o nosso retorno à Workshow, empresa onde a gente apareceu. Tá tudo muito bacana, uma energia boa, estamos gravando um dos nossos melhores trabalhos‘, definiu o irmão de Frederico.

Recheado de inéditas!

Para o projeto, foram escolhidas 18 músicas, todas inéditas, mas que os fãs conheceram alguns dias antes, por meio das redes sociais da dupla. No embalo novo, João Neto & Frederico vão trazer um lado mais romântico, conforme avaliação deles próprios. ‘Nós ficamos muito tempo sem lançar coisa romântica, músicas que a gente tem vontade de cantar, aquela coisa de gravar um projeto em que todas as músicas te arrepiam‘, comentou João Neto.

Segundo Frederico, não foi um trabalho pensado às pressas e isso é o que faz os artistas felizes neste momento. ‘A gente se dedicou muito tempo, principalmente com o repertório. Escolher estas músicas foi o maior desafio, porque sabemos o quanto isso é importante. Não só a gente, mas todo o escritório abraçou esse trabalho e queremos só transmitir essa alegria no DVD‘, considerou.

‘Sabemos que o que estamos plantando hoje é o que vamos colher no ano que vem e nos próximos. A responsabilidade é grande, mas com fé em Deus a gente vai virar uma página boa da nossa vida já a partir de janeiro‘, anunciou João Neto.

Sertaneje-se teve como convidados os cantores Felipe Araújo e o funkeiro MC Kekel, que já gravou uma música de sucesso com Luan Santana. ‘Escolhemos estes dois nomes mais por afinidade e amizade mesmo. Escolhemos músicas bacanas e acreditamos que elas vão fazer com que as pessoas se identifiquem também‘, explicou Frederico.