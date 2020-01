O ator Jason Momoa acabou usando uma roupa inusitada durante a cerimônia do Globo de Ouro: uma regata. A escolha chamou atenção na internet, em especial no Twitter, gerando comentários dos usuários. A premiação ocorreu neste domingo, dia 5. Momoa chegou no tapete vermelho da premiação usando um blazer verde, junto com a esposa, Lisa Bonet, e a enteada, a atriz Zoe Kravitz.

continua depois da publicidade

A premiação é conhecida por ser um dos eventos de gala dos artistas. Por isso é comum vê-los apenas com ternos e vestidos, o que acaba deixando a escolha de vestuário de Momoa ainda mais chamativa.

Foi durante o decorrer do Globo de Ouro que o ator, famoso por interpretar o super-herói Aquaman, apareceu vestindo uma regata. Usuários das redes sociais dispararam seus comentários. “Jason Momoa de regata no Globo de Ouro, e minha esposa não deixa eu ir para um aniversário de 15 anos com a camisa do Paysandu”, escreveu um deles no Twitter.

Alguns usuários notaram que quem estava usando o blazer era a esposa de Momoa, e sugeriram que ela pode ter ficado com frio durante a premiação e o ator entregou a peça para ela.

Esta edição do Globo de Ouro foi apresentada pelo comediante Ricky Gervais. Durante a noite o grande vitorioso foi a produção 1917, que faturou as estatuetas de melhor filme e melhor diretor.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais