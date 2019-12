Jakson Follmann, sobrevivente do voo da Chapecoense, venceu neste domingo, 29, o programa Popstar 2019. O ex-atleta recebe R$ 250 mil como prêmio da terceira edição do reality show da TV Globo.

“Pra mim sempre foi um grande desafio desde o começo do programa subir ao palco. Meu maior adversário era eu mesmo ao me colocar em frente às câmeras, perante ao povo e ao público. Aquela conquista pequenininha de cada domingo faz muita diferença para mim. Eu fico super feliz em poder receber o carinho de vocês, de quem está em casa”, disse o vencedor em lágrimas.

Follmann cantou a música ‘Propaganda’ na final da competição, que contava com a mãe e o pai dele na plateia. Ao final da performance, a apresentadora da atração Taís Araújo elogiou o participante: “Parabéns, linda trajetória a sua”. Durante sua passagem pelo Popstar, Jakson também cantou Tocando em Frente e Evidências.

Helga Nemetik ficou em segundo lugar no Popstar 2019. A atriz é formada em canto lírico e já participou do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

O embaixador da Chapecoense desbancou concorrentes como Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People Claudia Ohana e Eriberto Leão.