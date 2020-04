Não é de hoje que as falas de Ivy têm repercutido mal no BBB 20. Em alguns momentos da competição, a sister mineira soltou algumas frases que foram consideradas racistas por parte das pessoas.

Uma delas foi quando ela não concordou com a opinião de Babu sobre ele e Thelma serem fortes por causa da cor de pele. “Eu sou supercontra de julgar alguém por conta da pele. Isso não existe. Mas ficar usando disso também, eu também não concordo. Isso não é malefício nenhum, ser preto (…). Ninguém aqui eu vejo criticando eles ou sendo racistas com eles, aqui dentro do programa”, afirmou a mineira.

Ela completou com mais uma frase polêmica. “Quanto mais morena eu fico, mais eu gosto. Eu gosto é muito.” Ivy, em outro momento, já riu do pente que Babu usa no cabelo.

Em entrevista ao jornal Extra, o empresário e ex-marido dela a chamou de alienada sobre o assunto. “Primeiramente, é necessário entender que Ivy é desinformada, alienada mesmo de qualquer assunto que se refere ao racismo, ao nazismo e até mesmo ao feminismo. Não só ela, como boa parte de nós brasileiros. Ela expôs uma opinião dizendo que todos para ela são iguais, ela não difere a pessoa pela cor. Marcela, que tem grande conhecimento a respeito do assunto, a corrigiu e explicou sobre a perseguição que os pretos sofrem”, disse.

E ele também se mostrou preocupado com relação aos ataques que os perfis da mineira nas redes sociais têm sofrido. “Muitos já sabem que temos um filho de três anos. Além disso, Ivy tem família e uma vida aqui fora. Estamos com acompanhamento jurídico e vamos buscar maneiras legais de reparar qualquer dano ou agressão.”

ARTISTAS NA BRONCA

Artistas têm demonstrado que não gostam de Ivy na casa. Dentre eles a atriz Fernanda Paes Leme que chegou a chamar a mineira de “nojenta” depois de ela ter criticado Babu.

Preta Gil disse que tinha ânsia ao ver as coisas que Ivy falava a respeito de cor de pele.

Giovanna Ewbank também comentou que tem “ânsia e tristeza” ao ouvir Ivy no BBB.

Em entrevista ao UOL, Denis Silva, marido de Thelma, disse acreditar que o comportamento dos outros brothers com Thelma e Babu dentro é fruto de um racismo velado, não explícito. “Não dá para afirmar nada, mas eu sinto um racismo estrutural, velado na casa.”

Tatiane Melo, namorada de Babu, também reconheceu os comentários desagradáveis, mas preferiu não se posicionar sobre as acusações de racismo contra Marcela e Daniel (amigos de Ivy). “É um assunto delicado. Mas foram comentários desnecessários.”

Após receber muitos ataques, o perfil da participante no Twitter foi trancado, ou seja, passou a ser privado. Entretanto, no Instagram a conta de Ivy continua aberta e recebendo diversos comentários negativos.