A cantora Ivete Sangalo vai estrear um novo projeto multiplataforma na Globo. A partir deste sábado (18) à noite, entre “Fina Estampa” e o BBB 20, ela terá um show em formato de live transmitido pela emissora. A ideia é que mais artistas entrem na onda e tenham lives exibidas no canal.

No Ivete em Casa, a baiana poderá cantar e trocar ideias com o público tanto na Globo como no Multishow, Globoplay, redes sociais e em plataformas digitais. Tudo ao vivo e simultâneo. O canal oficial Música Multishow e o canal de Ivete no Youtube, além dos perfis sociais oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram, também transmitirão a live.

A Globo exibirá as primeiras músicas da apresentação que continuará nos demais canais. “Uma das coisas que me faz mais feliz é cantar, e eu estava louca para poder levar música aos meus fãs. E poder cantar nesse projeto incrível, que vem nesse momento em que temos de estar em distanciamento social, é uma alegria”, revela.

Ela afirma que a live foi pensada nos mínimos detalhes para que surpreenda o público. “Será especial demais porque têm o poder de unir as pessoas, onde quer que elas estejam, rompendo barreiras. Vou estar em todos os tipos de tela pelo Brasil e mundo afora. Vou mostrar ao público o meu cantinho e cantar muito”, reforça.

Mais do que um show, Ivete vai interagir com quem estiver assistindo e vai revelar um pouco de sua intimidade. Vai tocar na sala, cantar na cozinha e circular pela casa na capital baiana.

O diretor do projeto, Boninho, afirma que uma das principais características da Ivete é a sua personalidade acolhedora e por isso foi escolhida para inaugurar o formato. “O Ivete Em Casa é um grande bate-papo musical. Um sarau pop com Ivete na intimidade da sua casa, cantando clássicos da sua carreira”, explica.

Moda das lives

O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi o primeiro a realizar uma live nos moldes que virou mania nacional. Durante cerca de 5 horas, o cantor interpretou quase 100 músicas e arrecadou centenas de toneladas de alimentos para instituições de caridade. O cantor foi seguido por uma série de artistas, de vários estilos.