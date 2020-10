Ivete Sangalo, 48, teve um momento de heroína ao salvar uma criança de se afogar, no último final de semana, quando surfava com o filho, Marcelo, 11, em uma praia na Bahia. O relato foi feito pela tia do menino nas redes sociais, e a história, confirmada à reportagem pela assessoria da cantora.

No Twitter, a mulher, identificada apenas como Alice, conta que estava com o marido e o sobrinho no mar, quando o casal acabou indo para o fundo a ponto de não alcançar mais o chão. Enquanto tentavam nadar, ela afirma que pediu socorro a surfistas que estavam na região, quando uma delas se aproximou para amparar a criança.

“Ele [o sobrinho] começou a chorar muito quando percebeu que estava em apuro (…) daí uma mulher pegou ele no colo (de cima da prancha) e foi indo pro raso com ele, quando eu cheguei lá era ninguém menos que Ivete Sangalo com meu sobrinho no colo”, relata a mulher, que diz ter ficado na dúvida se era mesmo a cantora.

“No dia eu falei: ‘Ivete, é você?’. Mas ela nem falou nada e respondeu meio com a voz disfarçada para não causar tumulto, eu acho. Ela estava de blusa rosa neon. Eu não tinha 100% de certeza de que era ela, porque tava sem maquiagem e molhada. No outro dia, ela postou a foto. Aí tive certeza”, conta ela.

A foto a que a internauta se refere é uma de Ivete surfando com o filho, que ela postou no Instagram no final de semana. “Mãe de peixinho, surfista é”, afirmou a cantora na ocasião. Questionada, a assessoria da artista confirmou sua ajuda ao casal e ao sobrinho, mas Ivete não quis comentar o ocorrido.

A cantora foi confirmada, na última semana, como atrações do Rock in Rio Lisboa de 2021. Ela também lançou nova música no início do mês, quando também dirigiu pela primeira vez um clipe, com a música “Dura na Queda”. Ela também afirmou na ocasião que fará com certeza uma música para o Carnaval do próximo ano.