No domingo, 19, a cantora Ivete Sangalo recebeu uma homenagem pouco antes de iniciar um show na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Uma proclamação honorária criou o Ivete Sangalo Day, comemorado no dia 19 de janeiro.

continua depois da publicidade

A cantora já havia realizado um show no dia anterior, 18, no intervalo entre as duas partidas da final da Florida Cup. No dia seguinte ela realizou outra apresentação no Florida Cup Fan Fest, no parque temático Universal Studios Florida.

“Não só por tudo que você representa na música latina e toda sua carreira brilhante mas principalmente pelo impacto positivo que você trouxe para a cidade de Orlando e esse engajamento contínuo com a comunidade”, disse Ricardo Villar, CEO da Florida Cup, ao dar a notícia para Ivete.

O subprefeito de um dos distritos da cidade, Tony Ortiz, entregou uma proclamação honorária com a criação do Ivete Sangalo Day. “Nós reconhecemos a incrível carreira de Ivete e a contribuição para a música brasileira e o impacto que teve na cidade de Orlando”, disse Ortiz. A proclamação também foi assinada pelo prefeito da cidade, Buddy Dyer.

“Eu estou muito feliz, obrigada. Eu amo a cidade. É quase um sonho que eu estou vivendo, porque estar aqui é incrível , mas cantar e ter meu próprio dia em Orlando é uma honra especial. Muito obrigada”, disse Ivete.

A cantora aproveitou para fazer uma brincadeira após pedirem para que ela traduzisse a fala de Ortiz: “Eu quero traduzir para a galera o seguinte – the book is on the table”, fazendo uma referência a uma frase básica da língua inglesa, que costuma ser usada em piadas.