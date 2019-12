Isis Valverde publicou um desabafo sobre a maternidade em seu Instagram na tarde desta segunda-feira, 16. A atriz é mãe de Rael, de um ano de idade.

“Achei que seria suportável ficar longe de vocês e que seria fácil administrar a agenda atribulada, mas a dor é muito maior do que pensei. A cada mês que passa meu bebê cresce mais um pouco e nem sempre estou por perto para ver suas ‘primeiras vezes'”, escreveu.

Isis Valverde continuou: “Hoje me flagrei espiando o rolo de câmera, para ver o quanto você cresceu, meu filho. E me entristeceu ver um vídeo onde disse ‘mamãe’, sendo que eu nem estava lá para ouvir”

“Espero que o tempo me ensine a lidar com tudo isso, com toda esta profundidade que quase me estoura por dentro. Isso só me prova que ainda estou aprendendo e o quão frágil e colossal é o coração de uma mãe, de uma esposa”, concluiu.

Atualmente, Isis Valverde está gravando a novela das 9 da Globo, Amor de Mãe, onde vive a personagem Betina.

Confira a íntegra do desabafo postado por Isis Valverde abaixo:

