Isis Valverde, além de atriz, se lançou agora como poetisa. Embora sempre tenha escrito poesias ao longo da vida, desde os 19 anos, só agora o material foi reunido em um livro, cuja capa a atriz divulgou nesta sexta-feira, 15, e pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/B45kV7xBc7E/?utm_source=ig_embed

“Poesias sempre me encantaram a alma, minha mãe as escreve até hoje e me fez mergulhar desde menina em palavras que me fazem mais completa, mesmo com toda minha incompletude”, disse ela em uma publicação no Instagram.

O nome da obra é Camélias em Mim e já está disponível para pré-venda. “Obrigada a todos que me fizeram acreditar nesse projeto”, completou, citando família, amigos, empresários e outros profissionais que colaboraram com a produção. “Gratidão ao universo sempre”, disse.

Aos 32 anos, Isis Valverde é mãe de Rael, que no próximo dia 19 completa um ano de vida.

O menino, filho de André Resende, nasceu de parto normal, com 3,3 quilos e 51 centímetros, em uma maternidade da zona sul do Rio de Janeiro.

O último trabalho da atriz na televisão foi em A Força do Querer (2017), em que interpretou Ritinha. Ela estará de volta à tela da Globo na novela Amor de Mãe, que estreia no dia 25 deste mês.