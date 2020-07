Parece que “Os Simpsons” acertaram mais uma previsão. Nesta quarta-feira (29), o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará.

O assunto foi um dos mais comentados pelos internautas nas redes sociais, e alguns deles lembraram que a nota de R$ 200 não é uma novidade para “Os Simpsons“. “Eles também previram isso. No 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014, ano da Copa”, escreveu um usuário no Twitter.

Com a fama de sempre adivinharem acontecimentos no futuro, a série de desenho animado da Fox continua impressionando os telespectadores. “Chega uma hora que a vida parece ser apenas uma reprodução de ‘Os Simpsons’, fora da ordem cronológica”, brincou outra internauta.

Foto: Reprodução

Como bem lembrado pelos fãs do desenho, no 16º episódio da 25ª temporada de “Os Simpsons” uma pasta com notas R$ 200 é oferecida a Homer, que é árbitro da Copa do Mundo no Brasil. Ele é subornado durante viagem ao país.

Neste mesmo episódio, os roteiristas também “previram” a famosa derrota do 7×1 do Brasil para a Alemanha.

Com a pandemia do novo coronavírus, alguns internautas torcem para encontrarem mensagens subliminares na animação sobre a cura da doença. “Alguém sabe sobre algum episódio de fim de uma pandemia?”, sugeriu uma usuária do Twitter.

A nova cédula deverá entrar em circulação a partir do final de agosto. A previsão é que sejam impressas 450 milhões das novas cédulas em 2020, o equivalente a R$ 90 bilhões.

Veja alguns memes sobre a nova nota de R$ 200