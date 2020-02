O seriado Os Simpsons ficou conhecido na internet por conseguir “prever o futuro” em seus episódios, com pessoas comparando cenas da animação a eventos reais. Agora, alguns internautas dizem que o programa previu o surto de coronavírus.

As comparações se baseiam no episódio da quarta temporada Marge in Chains, lançado em 1993. Nele a cidade onde vivem os personagens, Springfield, é atingida pela Osaka Flu, ou Gripe de Osaka, que seria transmitida em caixas com sucos comprados de uma empresa japonesa pelos moradores.

O paralelo, entretanto, tem ignorado o fato da cidade de Osaka ficar no Japão, e não na China, onde o surto de coronavírus começou. A doença também não se espalha em caixas enviadas pelos correios, como ocorre no episódio da animação.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o risco de transmissão da doença por encomendas é baixo, devido à pouca capacidade de sobrevivência do vírus considerando o tempo de viagem e a temperatura das embalagens. Não foram registrados casos envolvendo esse tipo de contágio até o momento.

Apesar das diferenças as comparações não param, e alguns usuários chegaram a fazer uma montagem que mostra uma cena de jornal na série com uma imagem com o título “Corona Vírus”. A imagem original é do episódio The Fool Monty, de 2010, e fala sobre a Doença do Gato Doméstico.

Recentemente também surgiram montagens que alegavam que Os Simpsons teria previsto a morte do jogador de basquete Kobe Bryant, mas as imagens também eram falsas, juntando uma cena do episódio Homer The Great, da sexta temporada, em que é mostrado um helicóptero batendo em um prédio e um trecho do episódio The Falcon and the D’ohman, da temporada 23, em que Kobe Bryant faz uma breve aparição.